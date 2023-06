TMW Radio - Impallomeni sul mercato: "La prima mossa del Milan? L'attaccante"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Ospiti : Impallomeni:" La Roma deve fare due attaccanti. Bonanni: L'unico che può allenare il Napoli è Conte anche con cessioni." Garbo:" Milik ottima idea Lazio. Scamacca per la Roma un salto nel buio." Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà parlando anche del mercato rossonero: "La prima mossa? Per il Milan l'attaccante, ma non so il profilo. Ad oggi vedo parametri zero, c'è poco denaro che gira e c'è da respingere l'offensiva araba"