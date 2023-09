TMW Radio - Jacobelli: "Florenzi, Musah e Sportiello hanno dato delle risposte importanti"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jaxcobelli. Queste le sue parole:

Cosa è mancato al Milan?

“La prestazione è stata positiva, soprattutto la reazione dopo la batosta incassata nel derby. Purtroppo non ha concretizzato la mole di azioni che potevano sfociare in gol, in particolare Leao che deve cogliere al volo la vetrina della Champions. Leao non l’ha colta, specialmente con quel colpo di tacco che rimane una delle immagini più significative della partita. Per il Milan è positivo aver reagito in questo modo dopo il derby, certo non è arrivata la vittoria ma anche gli ingressi di Florenzi, Musah e Sportiello hanno dato delle risposte importanti. Ora ci sono altre cinque partite da qui alla sosta e credo che la partita di ieri ha dimostrato come il Milan abbia superato lo shock del derby.”