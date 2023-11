TMW RADIO - Jacobelli: "Milan, serve una punta a gennaio. E' mancata la giusta determinazione contro il Borussia"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul Milan dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund:"Si impone un’analisi delle scelte fatte dal Milan, anche legata agli infortuni. L’infortunio di ieri di Thiaw ha obbligato Pioli a schierare addirittura Krunic da centrale difensivo. Ciò che maggiormente ha stupito è stata la mancanza di determinazione contro un Borussia Dortmund che ha ampiamente meritato la vittoria e il passaggio del turno. Tutti noi ci aspettavamo una replica della prestazione gagliarda e di personalità vista contro il PSG, così invece non è stato e il Borussia Dortmund ha saputo colpire ogni qualvolta ne ha avuto l’occasione".

Secondo Jacobelli, a gennaio il club di via Aldo Rossi dovrà tornare sul mercato per prendere una nuova punta: "Giroud ha 37 anni, è stato meraviglioso fin dall’inizio della sua avventura al Milan ma non ha un’alternativa. Chukwueze ha rotto il ghiaccio con il Milan ma non è una punta, così come non lo è Pulisic. Il primo investimento da fare in casa Milan va fatto su una punta e non sarà facile trovare il profilo giusto".