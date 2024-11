TMW Radio - Jacobelli: "Questo andare sulle montagne russe del Milan non consente ai rossoneri di coltivare ambizioni tricolore”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:

Il Milan non riesce a trovare continuità.

“Non la trova anche perché quando ti lasci alle spalle giornate travagliate e registri assenze come quelle di Gabbia, Theo e Reijnders, in più ti manca anche Pulisic è complicato. Poi c’è la questione Leao, tutti si aspettano quella giocata in più che gli è mancata in questo inizio di stagione. Il Milan è salito sul ring con una mano legata mentre di fronte aveva un avversario in condizione straordinaria. Questo andare sulle montagne russe del Milan non consente ai rossoneri di coltivare ambizioni tricolore”.