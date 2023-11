TMW RADIO - Jacobelli sul Milan: "A Lecce ha pagato lo sforzo contro il PSG. Gli infortuni non aiutano"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul Milan: "Il Milan a Lecce ha pagato l’enorme sforzo psicologico contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Sicuramente gli infortuni non aiutano, la sosta da questo punto di vista arriva nel momento ideale.

Vedremo come tornerà il Milan dopo la sosta, sarà atteso da una sfida importante il 25 novembre contro la Fiorentina. Il Milan dovrà serrare i ranghi, recuperare gli infortunati come Loftus-Cheek che ha fatto la differenza contro il PSG. Mettere in discussione però Pioli mi sembra una forzatura, in quattro anni ha riportato il Milan ad alti livelli e ricordiamo che la priorità stagionale dei rossoneri è la qualificazione in Champions League".