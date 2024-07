TMW Radio - M. Orlando: "La Juve deve lottare però per il titolo, come il Milan"

L'ex giocatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ha parlato di Thiago Motta e della richiesta che gli farebbe: "Che ora è alla Juventus, ma l'augurio è di rivedere il gioco visto a Bologna. E gli chiederei di vedere quello spettacolo, portando a casa quanti più risultati possibili".

I tifosi della Juventus devono credere allo scudetto?

"Certo che devono crederci. Va cercato di far capire ai tifosi che magari il progetto nei tre anni si deve sviluppare e servirà un po' di pazienza. La gente è contenta se vede una squadra che gioca bene. Deve lottare però per il titolo, come il Milan. Che se azzecca 2-3 acquisti, è da scudetto"

Immobile al Besiktas sarebbe una soluzione giusta?

"Non capisco cosa ci vada a fare lì. Se va in Arabia a prendere una barca di soldi capisco, ma in Turchia... Per me la più bella soddisfazione che può togliersi lui, amato dai tifosi, è ripresentarsi in grandi condizioni e tornare a fare gol come prima".