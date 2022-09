TMW Radio - M. Orlando: "Milan ai quarti di Champions? Sarebbe una grande impresa"

MilanNews.it

Massimo Orlando, ex calciatore, si è così espresso a TMW sul Milan in Champions League: "Bisogna essere onesti per dire che il Milan, se arrivasse ai quarti di finale, farebbe una grande impresa. Se vediamo la rosa attuale, ci sono almeno 5-6 squadre nettamente più forti. I passi in avanti il tifoso se li aspetta ma in realtà vedo un Milan che in campionato è una squadra ma in coppa farà molta fatica perché a livello europeo non riesce ancora a fare la differenza".