TMW RADIO - Minotti: "Lotta scudetto? Pensavo al Napoli, ma vedo il Milan al suo posto"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show è intervenuto l'ex calciatore Lorenzo Minotti per parlare della lotta scudetto.

Sono tornate le sette sorelle? "No. La classifica è corta perché è una stagione anomala, non ci sono state vacanze e gli impegni ravvicinati stanno condizionando la stagione. A marzo credo che verranno fuori, quindi più tardi rispetto al normale. Inter e Juve hanno qualcosa in più degli altri. Pensavo il Napoli, ma alla fine vedo al suo posto il Milan. Per il resto sarà grande bagarre".