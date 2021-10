TMW RADIO - Morabito: "Giroud ha avuto problemi, ma si trova bene al Milan"

Il procuratore Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando del Milan ma anche di Olivier Giroud: "La partita persa contro l'Atletico Madrid ha tagliato le gambe al Milan. Vedendo come sta andando la Champions, viene il pensiero di puntare al campionato. Devono trovare condizione fisica, quando sono al massimo è difficile fermarli. La trattativa di Giroud è stata complicata, malgrado il Chelsea inizialmente avesse deciso di rinunciare ha finito per esercitare l'opzione di un altro anno sul contratto. Quindi il Milan ha dovuto rivedere il piano economico ma alla fine ci siamo arrivati anche per via della forte volontà di Olivier di vestire la maglia del Milan. Oltre al Covid ha avuto un problema alla schiena ma adesso è tornato, ha segnato un bellissimo gol, decisivo per la rimonta al Verona. Si trova bene, ha buonissime doti umane e si è ambientato benissimo nello spogliatoio".