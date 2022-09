TMW RADIO - Orlando e rinnovi dei big di A: "Tra Skriniar e Leao, il milanista ha più chance"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Più probabile il rinnovo di Milinkovic o Zaniolo? I tifosi della Lazio vorrebbero chiaramente che Milinkovic rimanesse, ma in questo momento è evidente che voglia andare via. Mi chiedo ancora perché nessuno sia arrivato a presentare un'offerta per un giocatore comunque molto forte, soprattutto dall'Inghilterra". A parlare così è l'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Piazza Affari, in onda su TMW Radio. Il tema sono i rinnovi dei big della Serie A: "Skrinkar e Leao? Credo che Leao abbia più chances di rinnovo, soprattutto per la situazione economica del Milan. L'Inter invece in questo momento ha delle dinamiche finanziarie più complicata".