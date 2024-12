TMW Radio - Orlando: "Stasera il bivio solo per il Milan: anche pareggiare non servirebbe"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato i temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Stasera Atalanta-Milan: chi prenderà la direzione giusta?

"Il bivio è solo per il Milan. Se non dovesse vincere, ma anche pareggiare, non servirebbe a niente. Mi aspetto una bella partita, il Milan è in crescita, il centrocampista in più dà stabilità ma è il Milan che deve fare tre punti disperatamente. L'Atalanta se pareggia è sempre lì".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it