TMW Radio - Padovan: "Conte vuole solo la Juve e non andrebbe in questo Milan"

Giancarlo Padovan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Champions.

Milan, prossime sfide decisive per Pioli?

"Non è a rischio esonero ma a fine anno si diranno addio. Non è a rischio ora perché è ancora lì e può conquistare la Champions. Poi se lo mandi via, chi prendi? Conte vuole solo la Juve e non andrebbe in questo Milan. Mi sembra un salto nel vuoto. Certo, se perde altre partite, magari anche col Frosinone, lo cambiano, ma non credo che la prospettiva adesso sia l'esonero".