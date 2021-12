TMW Radio - Pasqualin: "Milan? Dalla cessione di Conti qualche milione per il nuovo difensore"

Il procuratore sportivo e avvocato Claudio Pasqualin è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando anche della lotta scudetto e del mercato di gennaio che potrebbe essere determinante: "Credo nessuna delle quattro sarà così attiva nel prossimo mercato, perché nessuna ha la possibilità di farlo. Per questo Vlahovic non andrà alla Juventus. Il Milan avrebbe bisogno di qualcosa: Conti dovrebbe portare qualche milione da investire in un nuovo difensore. Se all'Atalanta, che per me con l'Inter è la favorita allo scudetto, arrivasse Boga sarebbe, la ciliegina"