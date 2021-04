TMW RADIO - Valcareggi: "Milan, la Champions è obbligatoria. Su Donnarumma..."

Il procuratore Furio Valcareggi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così del momento del Milan:

Pioli ha detto che non ha mai parlato di Scudetto. E' vero?

"Certo che ci pensa. Ibra poi ha supportato certe dichiarazioni. Se sei primo, lotti per forza per lo Scudetto. Avere la Juve a 10 punti di di distacco è incredibile. Per come è andato il campionato per forza doveva pensare allo Scudetto. La scaramanzia? Esiste, ma si sa a cosa si pensa poi".

Pioli è l'allenatore per il futuro?

"Se il Milan non vince il campionato è normale, ma la Champions è obbligatoria. Quindi se non ci va, si deve ripianificare tutto. Il Milan non può stare 7 anni senza Champions. Se non ci va, è in bilico. E il tecnico lo sa bene. Il Milan ha la squadra per arrivare in Champions. Se non la raggiunge è un fallimento".

Come andrà a finire il caso Donnarumma?

"Il Milan vuole 70 milioni per il cartellino. E non vuole dare 8 milioni al giocatore? Qualcosa non torna. Trovare un altro portiere così è difficile. Uno così non me lo lascio scappare. Risparmierei da qualche altra parte ma me lo terrei".