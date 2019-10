TMW - Spalletti chiede al Milan un biennale da 4 milioni. Dall'Inter 2,5 di buonuscita

Luciano Spalletti ha detto sì al Milan ma deve ancora trovare l'accordo sulla buonuscita con l'Inter, ostacolo non semplicissimo da superare. In questo senso - secondo quanto raccolto da TMW - l'accordo tra tecnico e club nerazzurro potrebbe essere sulla base di 2,5 milioni di euro netti.

Accordo col Milan - Per quanto riguarda invece le cifre per un eventuale accordo col Milan, Luciano Spalletti chiede un biennale (con opzione sul terzo anno) a 4 milioni. Il fondo Elliott - al momento - sembra propenso ad accettare dopo che in mattinata la soluzione più concreta sembrava poter essere quella di un traghettatore.