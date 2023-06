Toldo: "Ritiro? Per me fu una liberazione, per Ibra una sofferenza. Gli auguro serenità"

MilanNews.it

"Lasciare il calcio per me è stata una liberazione, per Ibrahimovic credo sia stata una sofferenza, nell'ultimo anno non ha quasi mai giocato, avrebbe voluto aiutare la squadra". Così Francesco Toldo, ex portiere di Inter e Fiorentina, ospite di Radio Anch'io Sport: "Quagliarella è stato un simbolo di tante squadre. Ma la vita ricomincia e deve ricominciare in serenità. Auguro loro tanta serenità, adesso inizia la vita normale. Anche una figura, oltre alla famiglia, che possa aiutare loro in questo momento dal punto di vista mentale e psicologico è ben accetta".