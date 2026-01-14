Tomaselli si chiede: "Allegri ripete che il Milan deve migliorare. Ma i margini, al netto del mercato, ci sono?"

Paolo Tomaselli, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sul Milan nella lotta Scudetto: "Allegri invece continua a ripetere che il suo Milan in versione Robin Hood, che ruba tutti i punti ai ricchi e ne lascia molti ai poveri, «deve migliorare». Ma i margini, al netto del mercato, ci sono? Adesso che la Champions vive le ultime due giornate decisive, in attesa di playoff e ottavi, Inter, Atalanta Napoli e Juve entrano in un’altra dimensione. Il Milan no. L’unica volta che era senza coppe, Allegri in versione juventina però crollò a febbraio, dopo lo scontro diretto con l’Inter del- la seconda stella. Il derby è in agenda l’8 marzo, alla vigilia degli ottavi di Champions. Napoli-Milan a inizio aprile, subito dopo lo spareggio mondiale dell’Italia, che coinvolge tanti protagonisti di Inter, Napoli, Roma e Juve e influirà sugli azzurri. Forse non abbiamo ancora visto nulla".

FIORENTINA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Diciamo che - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan - forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano 7 minuti, un'eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria. È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite. Dobbiamo lavorare e migliorare. È un momento in cui non riusciamo a far gol: dobbiamo assolutamente migliorare. Estupinan? È normale che quando giochi, poi stai fuori... Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c'è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori. Ne abbiamo di valore: Fullkrug, Ricci, Jashari... La rosa ha ottimi valori e c'è bisogno di fare dei cambi, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Rabiot non stava bene per un colpo col Genoa, ho preferito portarlo in panchina. Poi i cambi quando sono entrati hanno fatto bene. La difesa a quattro l'abbiamo provata anche col Genoa. Fino ad ora abbiamo fatto risultati col 3-5-2, poi dipende anche da come stanno i giocatori... Per caratteristiche si può giocare anche con un sistema diverso".