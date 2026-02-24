Tommasi (AIA) a Open Var: "Valenti è completamente fermo, non ostruisce. Troilo? Leggero appoggio"

Dino Tommasi, membro del CAN A-B, era la voce dell'AIA nella puntata odierna di Open Var su DAZN. Uno degli episodi più discussi della giornata è sicuramente quello del gol del Parma a San Siro su cui la trasmissione si sofferma per un po' di tempo. Tommasi approva l'operato della squadra arbitrale designata per la gara: confermando che la decisione di richiamare all'OFR l'arbitro Piccinini da parte dei colleghi della Sala Var è stata quella giusta. Successivamente ha poi commentato lui stesso l'episodio.

Le parole di Tommasi sul gol del Parma: "Piccinini da campo fischia la situazione di Valenti, credendola un'ostruzione. In realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan e non ostruisce la sua uscita: ha diritto in quel momento di posizionarsi lì. L'on field review è corretta perché il fallo non c'è. Anche Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, ruba il tempo a Bartesaghi: può ricordare una rete di De Ketelaere in un'Atalanta-Milan. Bartesaghi manco salta. C'è un leggero appoggio ma è fisiologico dopo avergli tolto il tempo"