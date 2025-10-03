Tomori a rischio per la Juve: oggi si decide. Ecco chi si prepara al suo posto

Fikayo Tomori per il secondo giorno consecutivo si è allenato a parte nel pomeriggio di ieri, abbassando ulteriormente le possibilità di farcela per la sfida contro la Juventus in programma domenica sera a Torino alle ore 20.45, big match che chiuderà il sesto turno di campionato di Serie A Enilive. Il difensore ha accusato un risentimento all'adduttore nel secondo tempo della sfida dello scorso weekend contro il Napoli e dopo le terapie di martedì, nel giorno di riposo, ha sempre svolto un lavoro individuale.

La sensazione è che la giornata di oggi, antivigilia della partita contro i bianconeri, sarà quella chiave per capire se Tomori sarà convocato o meno. In ogni caso si prepara Koni De Winter che è il sostituto designato ed è già stato schierato più volte - soprattutto a gara in corso - da Allegri in questo avvio di stagione.