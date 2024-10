Tomori e Abraham rischiano il posto con l'Udinese dopo la sosta

Ci sarà tempo per riflettere per i rossoneri che rimarranno a lavorare a Milanello con mister Paulo Fonseca in questa sosta per le Nazionali. Tra questi anche Fikayo Tomori e Tammy Abraham, amici di una vita, compagni di academy al Chelsea fin da piccolissimi e ora di nuovo insieme al Milan. Quante ne hanno combinate insieme da piccoli, sul campo e forse anche fuori - come è giusto che sia per dei ragazzini -, ma di certo non si aspettava che ne combinassero una anche adesso, da giocatori esperti di una squadra come il Milan.

E invece Tomori e Abraham sono tra i protagonisti principali del caos dei rigori di Firenze. Dopo il primo sbagliato da Theo Hernandez, appropriatosene ai danni di Pulisic, l'americano è stato scippato anche della seconda opportunità. Al momento del fischio di Pairetto, Tomori salta in alto e afferra subito il pallone che si affretta a consegnare all'amico Tammy che, di lì a poco, si farà ipnotizzare da De Gea. Per questo comportamento errato e anche per prestazioni al di sotto del loro livello, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, i due inglesi rischiano la panchina contro l'Udinese al rientro dalla sosta.