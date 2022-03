Tomori e l'episodio della sfogliatella: "Mi hanno detto di provarla e ho detto 'ahh che buona'"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato di tantissime tematiche e aneddoti legati ai suoi mesi in rossonero. Queste le sue parole sull'episodio di Napoli e la sfogliatella: "Uno dei giocatori è venuto da me e mi ha detto: 'Dovresti provare questo, è di Napoli'", ricorda di aver avuto un vassoio con due sfogliatelle. Dopo le partite di solito non riesco a mangiare perché il mio corpo è tutto in subbuglio, ma l'ho provato. Ed è stato tipo: 'Ahhhh, che buono!'".