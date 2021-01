Tomori e quella predisposizione per i successi (di squadra e personali)

Il Milan ha rinforzato il proprio reparto difensivo con Tomori, giocatore di grande personalità, rapido e forte fisicamente. La sua storia racconta una predisposizione verso i successi (di squadra e personali). Nel 2014-15, ad esempio, vince la Youth League. Un anno dopo il bis: il Chelsea batte il PSG in finale e il primo gol dell’incontro lo segna proprio Tomori. Dopo una settimana, nella finale di FA Cup U18 contro il Manchester City, il giovane centrale è di nuovo decisivo con un'altra rete che regala il secondo trofeo nel giro di una settimana alla sua squadra. A fine anno sarà eletto Academy Player of the Year. La stagione successiva vince il mondiale Under 20 con la nazionale inglese, mentre nel 2018-19 viene mandato in prestito al Derby County, in Championship, dove viene eletto miglior giocatore del club.