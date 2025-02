Tomori è rinato! Da sacrificabile sul mercato a punto fisso per Conceiçao

Dopo un avvio di stagione con Paulo Fonseca, Fikayo Tomori ha potuto nuovamente dimostrare il proprio valore sotto la guida di Conceicao. L'inglese ha prima rifiutato le lusinghe (e soldi) di Tottenham e Juventus. Poi ha voluto far vedere anche sul campo tutta la sua rabbua, cattiveria maturata in queste ultime stagioni non giocate, come detto anche dallo stesso Tomori, secondo i suoi standard.

Contro Inter e Roma le prestazioni migliori della stagione sin qui per Tomori. Un difensore che si era perso, ma che ora è pronto a rinascere sotto la guida del sergente portoghese. Well done, Fik!