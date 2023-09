Tomori esulta sui social dopo l'Hellas: "+3 e clean sheet"

Fikayo Tomori è tornato titolare anche in campionato dopo che era sceso in campo dal primo minuto anche con il Newcastle in Champions. Il difensore inglese aveva saltato l'ultimo turno di campionato per squalifica. Tra i migliori in campo, il numero 23 rossonero ha esultato sui social con due semplici ma cruciali concetti: +3 e clean sheet".