Tomori ieri a Milanello per le terapie: corsa contro il tempo per la Juve

Nel secondo tempo della partita tra Milan e Napoli di domenica sera, il tecnico Massimiliano Allegri è stato costretto a togliere Fikayo Tomori che ha accusato un fastidio a livello muscolare. Per fortuna del calciatore inglese, nelle ore successive, non sono emerse lesioni o danni gravi ma solamente un semplice risentimento all'adduttore per il centrale milanista. Nonostante l'entità non sia catastrofica, la presenza di Tomori per la partita contro la Juventus rimane in dubbio.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Tomori era a Milanello per svolgere le terapie nonostante fosse giorno di riposo e la squadra non si allenasse. Oggi, con il gruppo che riprende a lavorare, ci saranno aggiornamenti ulteriori e certezze in più riguardo lo status fisico di Tomori. Sicuramente, e la presenza del giocatore al centro sportivo di ieri ne è la prova, c'è l'assoluta volontà di provare a recuperarlo già per domenica sera. Nel caso in cui non riuscisse, c'è già pronto De Winter, per il momento sempre molto puntuale quando chiamato in causa.