Tomori: "Il mister ci ha chiesto di difendere come un’unica squadra"

Al termine della sfida vinta 2-1 dal Milan contro il Napoli, Fikayo Tomori ha dichiarato ai microfoni della Rai: "Il mister ci ha chiesto di difendere come un’unica squadra, non solo i difensori o i centrali, ma tutti insieme. L’importante è muoversi come un blocco, e questa mentalità ci dà fiducia: sappiamo che se non subiamo gol, con la qualità dei nostri attaccanti possiamo sempre colpire. Nelle ultime gare abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e i risultati si vedono: oggi abbiamo concesso solo un rigore".

In merito alla crescita del gruppo, il difensore inglese ha spiegato: "Dopo la partita con la Cremonese eravamo troppo lunghi e disordinati. Oggi, invece, siamo stati compatti e solidi. È vero, la stagione non era iniziata nel modo che volevamo, ma era soltanto l’inizio e Allegri ce lo aveva detto subito. Anche stasera sicuramente ci farà notare dove migliorare, ma resta sempre tranquillo, positivo e lucido. Anche in inferiorità numerica abbiamo fatto una grande prestazione, portando a casa tre punti meritati".