La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan primo assieme a Napoli e Roma

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle partite di questa sera:

Milan 12 (5)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Sassuolo 6 (5)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (5)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 2 (5)

Lecce 2 (5)

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Napoli, big match vinto dai rossoneri per 2-1 nonostante l’uomo in meno: “Sono contento, era un test importante. Partita molto difficile contro un Napoli che ha grandi qualità. Abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo purtroppo l’espulsione ed il rigore ci ha costretto a giocare… diciamo che ci siamo allenati bene per la fase difensiva. È la dimostrazione che quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol. È solamente l’inizio, bisogna goderci questa serata di vittoria e da domani dobbiamo pensare all’ultima partita prima della sosta. Bisogna continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino con questa vittoria che abbiamo ottenuto contro un grande Napoli. Se fosse finita in pareggia non sarebbe successo niente viste le cose in campo. Bisogna continuare a lavorare, partite di sofferenza così ce ne saranno ancora nel campionato, se giochi con questo spirito è più facile portarle a casa. Leao è in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo di condizione: ci sono buone cose per poter far bene”.