Dominio, sofferenza e un messaggio per tutti: c'è anche il Milan per lo scudetto

Il Milan ha superato ieri egregiamente il primo grande test della stagione, vale a dire il primo big-match del suo campionato contro il Napoli Campione d'Italia: i rossoneri hanno infatti vinto 2-1 e con questi tre punti, oltre a salire in vetta alla classifica insieme agli azzurri di Conte e alla Roma, lanciano un segnale importante a tutti, ossia che per lo scudetto c'è assolutamente anche il Diavolo di Massimiliano Allegri.

DOMINIO E SOFFERENZA - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha giocato un grande primo tempo, dominando e andando avanti di due gol grazie a Saelemaekers e Pulisic. Poi nella ripresa è arrivata l'espulsione di Estupinan e la rete su rigore di De Bruyne che ha accorciato le distanze. Da quel momento è iniziata un'altra partita, una gara di resistenza e sofferenza con un uomo in meno. Nelle difficoltà, la formazione milanista si è compattata e unita ancora di più e alla fine ha respinto tutti gli attacchi napoletani. Al triplice fischio finale è iniziata la festa del Diavolo con tutti i giocatori che sono andati sotto la Curva Sud che proprio ieri sera ha ricominciato a cantare e a sostenere la squadra.

CHRIS, LUKA E MAX - Sono due i giocatori copertina in questa grande serata del Milan: uno è Christian Pulisic, che prima ha regalato un pallone solo da spingere in gol per il vantaggio di Alexis Saelemaekers al termine di un'azione personale incredibile e poi ha siglato il raddoppio, mentre l'altro è Luka Modric, il quale ha preso in mano il Diavolo e in mezzo al campo ha dimostrato ancora una volta di essere un campione assoluto. Non si può infine non esaltare anche Max Allegri che ha preparato alla grande la gara, con la sua squadra che è saltata addosso alla partita con coraggio, ritmo e voglia. Tutti sapevano perfettamente cosa fare e nella sofferenza hanno fatto vedere ancora una volta che questo Milan sta diventando sempre più squadra.

