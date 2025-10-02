Tomori in dubbio per la Juventus: l'ex De Winter scalda i motori

Tomori in dubbio per la Juventus: l'ex De Winter scalda i motoriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30News
di Lorenzo De Angelis

Il problema all'adduttore mette FIkayo Tomori in forte dubbio per la sfida di domenica contro la Juventus. Il centrale del Milan verrà rivalutato giorno dopo giorno da Massimiliano Allegri e dal suo staff, che avendo soluzioni sulle quali puntare non vuole assolutamente forzare la mano correndo il rischio di peggiorare le condizioni dell'inglese. 

A fronte di questo si capirà se Tomori sarà o meno della partita solo a poche ore dal fischio d'inizio del match, con Koni De Winter, uno dei grandi ex della partita insieme a Kalulu, Rabiot, Locatelli e lo stesso Allegri, pronto a prendere posto nei 3 di difesa del Milan. 