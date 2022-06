Tomori: "Nazionale? Quando non vengo convocato mi concentro sul Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato dal The Guardian e ha parlato dell’Inghilterra e della Nazionale in chiave rossonera. Tomori ha dichiarato: “Se non vengo convocato, non penso: "Ah, che succede? A marzo non ero in preda al panico, ero solo concentrato sulle mie prestazioni e sull'aiutare il Milan. Ma da lì mi sono detto che se dovessi essere convocato, mi assicurerò di fare i passi necessari per rimanerci”.