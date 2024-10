Tomori rischia il posto: da sciogliere il dubbio con Pavlovic

Non solo Rafael Leao, c'è un altro protagonista e titolare indiscusso del Milan recente che questa sera contro il Napoli potrebbe accomodarsi in panchina, come già accaduto in altre occasioni in questo avvio di stagione: si tratta di Fikayo Tomori che, nonostante l'assenza per infortunio di Matteo Gabbia, potrebbe comunque non trovare spazio dal primo minuto nello schieramento tattico di Paulo Fonseca in occasione del big match che si disputerà oggi alle 20.45 allo stadio San Siro contro la capolista.

Il dubbio di formazione, che verrà sciolto in questo ore da Fonseca, è con il neo acquisto Strahinja Pavlovic. Stando così le cose, forse un po' a sorpresa, l'unico a essere sicuro di un posto al centro della difesa è il tedesco Malick Thiaw. Sulle fasce ci saranno il solito Emerson Royal e potrebbe essere confermato a sinistra Terracciano.