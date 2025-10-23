Tomori: "Stiamo lavorando per essere più uniti e compatti. Sappiamo che se non prendiamo gol..."

Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Qual è il tuo ruolo nello spogliatoio?

“Quando sono arrivato avevo 23 anni, adesso ne ho quasi 28. Ora ho un ruolo nello spogliatoio un po’ diverso. Quando sono arrivato non parlavo italiano, adesso parlo italiano. Faccio un po’ di tutto ora, nel senso di parlare delle posizioni in campo e di spiegare cosa ha detto il mister ai nuovi. Sento questa responsabilità, mi piace perché viene naturalmente”.

Questo Milan è più solido...

“La fase difensiva non riguarda solo i difensori, ma tutta la squadra. È tutto collegato. Stiamo lavorando per essere più uniti, più compatti. Sappiamo che se non prendiamo gol abbiamo attaccanti forti che possono decidere le partite”.

