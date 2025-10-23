Allegri spegne le polemiche: “Cose che succederanno sempre. Arbitro mestiere difficile”

Non sono mancate le domande al nostro allenatore Massimiliano Allegri sulle polemiche che hanno riempito letteralmente la settimana post Milan-Fiorentina. Nella conferenza stampa pre Milan-Pisa il mister è tornato a parlarne e alle domande in merito a risposto così:

Giudichi normali le discussioni successive al rigore assegnato contro la Fiorentina? "Sono cose che sono successe, succedono e succederanno ancora nel calcio. Oggi è molto difficile per gli arbitri nonostante la presenza del Var, ho letto una statistica secondo cui prima i giocatori avevano due secondi per pensare prima di effettuare una giocata, oggi mezzo secondo. Il gioco è più veloce e la struttura dei giocatori è diversa, come nel basket. Ora i play sono alti due metri, il precursore è stato Magic Johnson"

Milan ha la maturità per non pensare alle polemiche sul rigore e concentrarsi solo sul campo? "Non so se ce l'ha, ma bisogna averla. La maturità dobbiamo averla perchè giochiamo contro una squadra che verrà a Milano per giocarsela, Gilardino organizza bene le sue squadre in difesa e sarà difficile far gol. Vincere non è mai semplice, le partite vanno giocate e vinte"