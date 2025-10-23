Allegri prudente: “Domani partita complicata che va affrontata nel modo giusto”

Durante la conferenza stampa tenutasi a Milanello alla vigilia di Milan-Pisa, gara che aprirà il weekend di Serie A domani alle 20.45, il mister Massimiliano Allegri ha parlato della partita di domani definendola complicata e insidiosa, ricordando la prima giornata in cui i rossoneri persero clamorosamente con la Cremonese in casa 1-2.

Il Milan gioca per prima e da capolista. Ci sono pressioni? "Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese"

Il suo gruppo è diventato una squadra come chiedeva a inizio stagione? "Il mantenimento non esiste, esistono solo il miglioramento e il peggioramento. Continuiamo così che a 16 punti nemmeno ci si salva, il primo obiettivo è sempre farne 40"