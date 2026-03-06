Tomori su San Siro: "Da piccolo giocavo a FIFA e lo sceglievo spesso come stadio. La Curva Sud..."

Intervistato da The Athletic, Fikayo Tomori ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sullo scudetto del 2022: "Cinque anni dopo il difensore inglese classe 1997 è ancora rossonero e tra i ricordi più indelebili di questo periodo al Milan c'è sicuramente lo scudetto vinto nel 2022: "La sfilata con il pullman doveva durare due ore. Alla fine siamo rimasti cinque perché c'era tantissima gente per strada. Siamo arrivati ​​al Duomo e l'unica volta che l'avevo visto prima era con i turisti che scattavano foto. Siamo arrivati ​​ed era pieno. Non si vedeva il pavimento. C'erano solo gente, fuochi d'artificio e rumore. Ho pensato: 'Questa è una vera istituzione del calcio. Questa è vera passione e amore'".

Su San Siro e sui tifosi milanisti: "Ricordo la prima partita che ho giocato a San Siro dopo il ritorno dei tifosi sugli spalti dopo la pandemia. Credo fosse contro il Cagliari. Lo stadio era pieno e ho pensato: 'Phwoar'. Da piccolo giocavo a FIFA . Potevi scegliere lo stadio in cui giocare e – non so – era Manchester United contro Chelsea, ma potevi anche scegliere di giocare a San Siro. Lo facevo spesso con i miei cugini e pensavo: 'Wow! Eccolo. Questo è San Siro!'. La Curva Sud? Non esiste in Inghilterra. Avere questi tifosi ultra appassionati che cantano per 90 minuti. Anzi di più perchè sono lì prima del riscaldamento e sono lì dopo la partita. Anche questo di per sé è un altro dettaglio che rende la partita così speciale. Mi sembra di averne parlato anche ai miei amici, ma non hanno mai capito veramente cosa stessi dicendo finché non sono venuti allo stadio".