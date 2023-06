Tonali a Euro under 21: quando giocano gli Azzurrini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, un po' a sorpresa, è stato lasciato fuori dalle convocazioni della nazionale maggiore per andare a disputare l'Europeo under 21 che tra una settimana circa prenderà il via tra Romania e Georgia. Questi gli impegni della fase a gironi degli Azzurrini:

22 giugno 2023: Francia - Italia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

25 giugno 2023: Svizzera - Italia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023

28 giugno 2023: Italia - Norvegia, Cluj-Napoca (Romania) - Campionato UEFA Under 21 2023