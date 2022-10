Tonali a Prime Video: "Questa sconfitta come esempio per le altre partite: non abbiamo giocato da Milan"

MilanNews.it

Sandro Tonali ha parlato a Prime Video nel post partita di Chelsea-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che cosa è successo stasera? “Difficile prendere un episodio della partita, va analizzata tutta: non è stata giocata da Milan. Va preso tutto l’insieme e va analizzato tutto. Va presa questa sconfitta come esempio per tante partite. Siamo partiti con una marcia in meno rispetto a loro e si è visto fin dall’inizio”.