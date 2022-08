Tonali: "La riduzione dell'ingaggio era la cosa giusta da fare un anno fa per far sì che mi riscattassero"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Sette, il settimanale del Corriere della Sera. A proposito della sua riduzione di ingaggio di un anno fa pur di restare al Milan, Tonali ha dichiarato: “Era la cosa giusta da fare. Il salto di qualità credo sia stata una cosa naturale: per un giocatore essere di proprietà è sempre diverso dell'essere in prestito. Non è la cosa a cui pensi andando a dormire, ma è quel particolare che da solo conta poco, però sommato ad altri fa la differenza. Se giochi male e sei in prestito magari ti preoccupi che non ti riscatteranno...”.