Toni: "Pioli merita applausi ma non è la serata ideale per tornare"

vedi letture

Luca Toni, attaccante di lungo corso con una lunga parentesi anche in Viola, ha parlato negli studi di DAZN nel pre partita di Milan-Fiorentina, posticipo domenicale del settimo turno di Serie A Enilive. Le sue parole sul ritorno di Stefano Pioli a San Siro "Secondo me non è la serata ideale per tornare a San Siro, sicuramente merita gli applausi: il momento della Fiorentina è veramente brutto, deve ancora trovare proprio la squadra. Non ha ancora bene l’idea precisa di come scendere in campo: è in difficoltà. È una Fiorentina che, con la scomparsa di Joe Barone, non ha più quella figura societaria: mi sembra di vedere un Pioli un po’ solo".

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli