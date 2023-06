Top del Milan, ma non titolare in Nazionale. Perché? Leao: "Non c'è motivo, non ci penso"

MilanNews.it

Rafael Leao, attaccante e nuovo numero 10 del Milan, si è così espresso in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo sul suo momento:

Top del Milan, ma non titolare in Nazionale. Perché?

"Non c'è motivo. Quando arrivo qui non penso a questo, ma solo a dare il massimo. Non penso a fare il titolare o la panchina, cerco di sfruttare al massimo e migliorare, sarò contento, ma la cosa più importante è rappresentare la Nazionale. Quando il mister è venuto qui mi ha confortato fin da subito, ho piena fiducia in lui e lui in me. Dopo gli allenamenti il ​​mister cerca di aiutarmi e ci siamo trovati molto bene. C'è un rapporto così con il mister, è più facile in campo. Ho la coscienza a posto perché so che il mister ha fiducia in me".