Torino, Juric proverà a convincere Belotti a rimanere: Milan e Roma monitorano la situazione

Il nuovo corso del Torino targato Juric prenderà forma a breve, ma resta da decifrare quello che accadrà con il Gallo Belotti. Il capitano del Torino resta in bilico e le offerte non mancano, soprattutto a causa di un contratto con scadenza tutt’altro che blindata e per il cui rinnovo è ancora tutto in discussione. Il nuovo allenatore dei granata si spenderà in prima persona nell’opera di convincimento di quello che vorrebbe fosse il centro nevralgico del suo progetto. Rispetto alla fattibilità di questa impresa, ci sarà da riaggiornarsi nelle prossime settimane, probabilmente ad Europeo concluso. Tra le squadre interessate, presenti Milan e Roma su tutte.