Oggi torna la Champions League: due italiane in campo
Questa sera torna in campo la Champions League. Inizia questa sera la seconda giornata della League Phase della massima competizione europea: saranno due le squadre italiane impegnate questa sera. L'Inter a San Siro ospita il Club Brugge, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri sarà ospite in Spagna del Villarreal: entrambe le gare avranno inizio alle ore 21. Il big match della serata è sicuramente quello di Madrid, tra l'Atletico e il Manchester United.
CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ
ore 18.45, Lens (FRA) - Sporting Club de Portugal (POR)
ore 18.45, Sabah (AZE) - Slavia Praga (CZE)
ore 21, Galatasaray (TUR) - Barcellona (SPA)
ore 21, RB Lipsia (GER) - PSV Eindhoven (OLA)
ore 21, Arsenal (ING) - Lille (FRA)
ore 21, Atletico Madrid (SPA) - Manchester United (ING)
ore 21, Villarreal (SPA) - Napoli (ITA)
ore 21, Viking (NOR) - Bayern Monaco (GER)
ore 21, Inter (ITA) - Club Brugge (BEL)
CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ
ore 18.45, LASK Linz (AUS) - Liverpool (ING)
ore 18.45, Feyenoord (OLA) - Como (ITA)
ore 21, Shakhtar Donetsk (UCR) - AEK Atene (GRE)
ore 21, Real Betis Balompié (SPA) - Porto (POR)
ore 21, Roma (ITA) - Real Madrid (SPA)
ore 21, Slovan Bratislava (SVK) - Stoccarda (GER)
ore 21, Aston Villa (ING) - Fenerbahce (TUR)
ore 21, Manchester City (ING) - PSG (FRA)
ore 21, Bodo Glimt (NOR) - Borussia Dortmund (GER)
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