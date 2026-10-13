Oggi torna la Champions League: due italiane in campo

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Con il ritorno del calcio dei club, tornano anche le competizioni europee: oggi la Champions League con il primo giorno della seconda giornata

Questa sera torna in campo la Champions League. Inizia questa sera la seconda giornata della League Phase della massima competizione europea: saranno due le squadre italiane impegnate questa sera. L'Inter a San Siro ospita il Club Brugge, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri sarà ospite in Spagna del Villarreal: entrambe le gare avranno inizio alle ore 21. Il big match della serata è sicuramente quello di Madrid, tra l'Atletico e il Manchester United.

CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ

ore 18.45, Lens (FRA) - Sporting Club de Portugal (POR)

ore 18.45, Sabah (AZE) - Slavia Praga (CZE)

ore 21, Galatasaray (TUR) - Barcellona (SPA)

ore 21, RB Lipsia (GER) - PSV Eindhoven (OLA)

ore 21, Arsenal (ING) - Lille (FRA)

ore 21, Atletico Madrid (SPA) - Manchester United (ING)

ore 21, Villarreal (SPA) - Napoli (ITA)

ore 21, Viking (NOR) - Bayern Monaco (GER)

ore 21, Inter (ITA) - Club Brugge (BEL)

CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ

ore 18.45, LASK Linz (AUS) - Liverpool (ING)

ore 18.45, Feyenoord (OLA) - Como (ITA)

ore 21, Shakhtar Donetsk (UCR) - AEK Atene (GRE)

ore 21, Real Betis Balompié (SPA) - Porto (POR)

ore 21, Roma (ITA) - Real Madrid (SPA)

ore 21, Slovan Bratislava (SVK) - Stoccarda (GER)

ore 21, Aston Villa (ING) - Fenerbahce (TUR)

ore 21, Manchester City (ING) - PSG (FRA)

ore 21, Bodo Glimt (NOR) - Borussia Dortmund (GER)