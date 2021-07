Torna il Trofeo Berlusconi: il Monza sostituirà il Milan, resta la Juventus

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Dopo sei anni torna il trofeo Luigi Berlusconi che vedrà sfidarsi, per l'edizione numero 25, Monza e Juventus. Lo annuncia il club del patron Silvio Berlusconi su Twitter. La sfida programmata sabato 31 luglio alle ore 21 all'U-Power Stadium di Monza sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno. L'accesso allo stadio sarebbe stato consentito solo a mille tifosi. I due club hanno quindi preferito non "scontentare nessuno dei loro sostenitori e hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso". "Il Monza subentra al Milan nell'organizzazione del Trofeo dedicato alla memoria di Luigi Berlusconi, padre dei Presidenti Silvio e Paolo Berlusconi. Da quest'anno in poi saranno dunque i biancorossi - si legge nella nota - ad ospitare una squadra che, nel corso della sua storia, abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores". (ANSA).