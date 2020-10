Torna in auge la Superlega europea, con l'appoggio della FIFA. E la Champions trema

Secondo quanto riportato da Sky Sports Liverpool e Manchester United sarebbero in trattativa per istituire una vera e propria Superlega europea con l'appoggio della FIFA. Un progetto che chiaramente sconvolgerebbe il mondo del calcio. L'emittente rende noto che i promotori del progetto stanno mettendo insieme un pacchetto di finanziamenti, con l'aiuto della namca JP Morgan, da 6 miliardi di dollari per la creazione del torneo. Tra i membri della Lega vi sarebbero anche altri club inglesi, oltre che italiani, francesi, tedeschi e spagnoli.

La FIFA è stata coinvolta nello sviluppo del format, che dovrebbe comprendere fino a 18 squadre e il torneo sarebbe disputato durante la stagione europea regolare. L'idea è quella di far partire il torneo nel 2022. Un torneo più élitario della Champions League, un torneo che di fatto ucciderebbe quello che attualmente è il torneo più prestigioso d'Europa.