Torneo Nereo Rocco 2022, vince Pioli: la premiazione si svolgerà giovedì 22 settembre 2022 a Coverciano

Si alza il sipario sul 43° Torneo Nereo Rocco edizione 2022 organizzato dalla Settignanese. Decisi da un'apposita e qualificata giuria (45 componenti) i premi nazionali assegnati per lo sport a Stefano Pioli allenatore del Milan, per il personaggio emergente a Vincenzo Italiano allenatore della Fiorentina e per il giornalismo a Matteo Marani vice direttore Sky Sport, sotto la regia organizzativa del presidente della Settignanese Maurizio Romei e di Maurizio Francini direttore del Centro Tecnico di Coverciano e presidente della giuria. Altri riconoscimenti sono il premio nazionale alla carriera ad Alfredo Trentalange presidente nazionale arbitri, il 'Città di Firenze' a Wanny Di Filippo patron de Il Bisonte Firenze Volley, premio speciale Settignanese alla Nazionale Italiana Cantanti e i Diavoli d'argento a livello cittadino a Radio Sportiva e Alessandra Rossi dirigente Aics. Il premio speciale alla memoria di Artemio Franchi sarà consegnato ai figli Giovanna e Francesco. La premiazione si svolgerà giovedì 22 settembre 2022 a Coverciano. Il trofeo calcistico tornerà a livello internazionale con la presenza dei serbi del Partizan Belgrado e gli austriaci dello Sturm Graz. Il torneo di calcio giovanile 'Nereo Rocco', riservato alla categoria Allievi, è in programma dal 27 al 31 agosto sui campi di Settignanese e Sancat. Queste le società partecipanti: Milan (vincitore nel 2021), Fiorentina, Torino, Empoli, Spezia, Partizan Belgrado, Sturm Graz, Pisa, Spal, Arezzo, Pontedera, Montevarchi, Siena, Pistoiese, Sangiovannese e Settignanese.