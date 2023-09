Tottenham, il presidente Levy: "Un errore prendere Conte e Mourinho"

Daniel Levy, presidente del Tottenham, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg ha parlato di José Mourinho ed Antonio Conte, esprimendosi con parole non troppo piacevoli nei loro confronti: "Ho avuto un buon rapporto con loro, sono diversi, ma ho fatto un errore. Sono ottimi allenatori, ma non sono adatti a questo club. Il modo in cui vogliamo vincere è diverso da come dobbiamo vincere. Il nostro stile, quello che desiderano i tifosi, è un calcio offensivo. Se significa vincere 4-3, così sia. A loro invece non importa se per vincere devono difendere l'1-0".

Levy prosegue: "Eravamo disperati, penso che in quel momento, 4-5 anni fa, qualsiasi modo per vincere ci sarebbe andato bene, ma non abbiamo vinto e, se non lo fai, i tifosi sono molto scontenti. Non era una questione di nome, era una questione che i giocatori volevano vincere. Avevamo chiuso con Mauricio (Pochettino, ndr), che era un grande allenatore e ha fatto cose fantastiche per questa società. E ci siamo sentiti frustrati e abbiamo attraversato una fase in cui abbiamo detto: 'Proviamo qualcosa di diverso'. E non ha funzionato".