Tra Linate e Malpensa: i grandi atterraggi rossoneri

Con un editoriale sull'app ufficiale il Milan ha ripercorso, nel giorno dell'arrivo di Ibrahimovic, i grandi atteraggi dei grandi campioni negli aerporti rossoneri. Questo il contenuto: "Due su due: sempre all'aeroporto dell'Ata dei voli privati di Linate. Zlatan Ibrahimović era atterrato allo scalo privato cittadino nel pomeriggio del suo primo approdo milanista, nell'agosto 2010, e lo ha rifatto nella mattinata di nove anni e quattro mesi dopo. Il momento della discesa dall'aereo è sempre particolarmente emozionante per i grandi campioni, per i grandi giocatori che fanno sognare i tifosi.Non solo Linate, in ogni caso. Allo scalo principale di Malpensa, con voli di linea, hanno messo piede per la prima volta sul pianeta rossonero due grandi fini dicitori: Manuel Rui Costa nel luglio del 2001 e Ricardo Kaká nel mese di agosto del 2003.



Anche a Malpensa, c'è uno scalo dei voli privati. Il Milan e i suoi dirigenti vi hanno accolto tre grandi colpi: Ronaldinho, proveniente da Barcellona, nel luglio del 2008; David Beckham con un volo privato dei suoi, nel dicembre del 2008; Mario Balotelli, in volo da Manchester, nel gennaio 2013.All'Ata di Linate c'era in ogni caso stato grande assembramento da parte dei tifosi in altre due occasioni, più ravvicinate. Nell'agosto del 2013 era tornato a Milano Ricardo Kaká atterrando ai voli privati di Linate e la stessa cosa aveva fatto, un anno dopo, il campione spagnolo Fernando Torres. Dal canto loro, Rivaldo e Sandro Nesta, nell'estate del 2003, erano stati salutati per la prima volta dai tifosi nel centro di Milano."