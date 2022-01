Tragedia in Camerun, presidente CAF: "Tolleranza 0 in situazioni come questa"

Tragedia in Camerun dove ieri hanno perso la vita 8 persone e 38 sono rimaste ferite. Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, intervenuto in conferenza stampa ha fatto osservare un minuto di silenzio e dichiarato: "Ciò che per me è chiaro nella maniera più assoluta è che gli spettatori vanno a una partita per divertirsi seguendo il calcio. Dev'esserci tolleranza zero per situazioni che potrebbero causare il ferimento di persone presso gli stadi, oppure la loro morte. Ora sono necessari interventi urgenti e di emergenza. Dobbiamo essere tutti sicuri e io devo essere sicuro che ciò che è accaduto non accadrà mai più, assolutamente".