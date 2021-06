Transfermarkt - La top 11 degli italiani non convocati: presenti 3 rossoneri

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei giocatori, ha pubblicato la top 11 dei giocatori italiani non convocati da Mancini. In questa speciale formazione, in particolare, figurano tre rossoneri come Romagnoli, Calabria e Tonali. Oltre ai 3 milanisti tanti altri giocatori importanti come Kean e Zaniolo.

In attesa degli ultimi due esclusi, ecco la top11 dei più preziosi italiani 🇮🇹 non considerati da Mancini. Secondo voi chi avrebbe meritato la convocazione? 🤔

May 31, 2021