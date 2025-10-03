Tre ammonizioni in tre gare, di cui due da titolare, per A. Jimenez al Bournemouth

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nell'ultima partita giocata nel suo attuale club:

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Seconda titolarità consecutiva per il terzino spagnolo nella sfida che il Bournemouth ha pareggiato con il Leeds United per 2-2: 73 minuti in campo e terzo cartellino giallo in tre gare.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

MILAN A TORINO SENZA DUE DIFENSORI

Domenica sera il Milan affronterà la Juventus nel secondo big match consecutivo in campionato dopo lo scontro - con tanto di vittoria - contro il Napoli di Antonio Conte. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata domenica a San Siro, ma potrebbe essere sprovvisto anche di Fikayo Tomori, non al meglio dopo l'ultima sfida contro i partenopei. Gli esami hanno escluso lesioni, ma Tomori, a causa di un risentimento, non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra: anche ieri allenamento a parte e presenza a Torino a forte rischio. Al suo posto è già pronto Koni De Winter, apparso sul pezzo e pimpante nelle occasioni concesse da Allegri fin qui: ultima in ordine di tempo proprio la gara contro il Napoli ma in precedenza anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e la gare di campionato a Udine e contro il Bologna. Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli.